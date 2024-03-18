المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ10 مليارات يوان

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

موضوعاتنيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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