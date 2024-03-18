المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ10 مليارات يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989044
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