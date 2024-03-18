Monday, 18 March 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

3/18/2024 4:22:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 4.2%على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية عن معدل النمو لعام 2023 بأكمله.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ 5.0847 تريليون يوان (717 مليار دولار) خلال فترة يناير وفبراير.

موضوعات متعلقة نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ10 مليارات يوان

وأشارت بيانات تفصيلية، إلى ارتفاع الاستثمار في تشييد البنية التحتية بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، وتسجيل الاستثمار في الصناعات التحويلية قفزة صعودية بنسبة 9.4% خلال الفترة المشار إليها، كما زاد الاستثمار في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، توسع الاستثمار في الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا والخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبتي 10% و7.8% على التوالي.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107989043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث