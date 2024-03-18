استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 4.2%على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية عن معدل النمو لعام 2023 بأكمله.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ 5.0847 تريليون يوان (717 مليار دولار) خلال فترة يناير وفبراير.

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وأشارت بيانات تفصيلية، إلى ارتفاع الاستثمار في تشييد البنية التحتية بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، وتسجيل الاستثمار في الصناعات التحويلية قفزة صعودية بنسبة 9.4% خلال الفترة المشار إليها، كما زاد الاستثمار في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، توسع الاستثمار في الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا والخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبتي 10% و7.8% على التوالي.

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