استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 4.2%على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية عن معدل النمو لعام 2023 بأكمله.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ 5.0847 تريليون يوان (717 مليار دولار) خلال فترة يناير وفبراير.
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وأشارت بيانات تفصيلية، إلى ارتفاع الاستثمار في تشييد البنية التحتية بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، وتسجيل الاستثمار في الصناعات التحويلية قفزة صعودية بنسبة 9.4% خلال الفترة المشار إليها، كما زاد الاستثمار في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 9.4% على أساس سنوي.
وعلى وجه التحديد، توسع الاستثمار في الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا والخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبتي 10% و7.8% على التوالي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989043
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