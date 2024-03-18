زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، وهي معيار رئيسي لقدرة الاستهلاك بالدولة، ازدادت بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2024.

وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، ارتفعت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين توسعت المبيعات في المناطق الريفية بنسبة 5.8%.

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وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت قفزت بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مع توسع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية بنسبة 14.4% لتمثل 22.4% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

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