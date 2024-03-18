زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، وهي معيار رئيسي لقدرة الاستهلاك بالدولة، ازدادت بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2024.
وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، ارتفعت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين توسعت المبيعات في المناطق الريفية بنسبة 5.8%.
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وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت قفزت بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مع توسع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية بنسبة 14.4% لتمثل 22.4% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989042
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