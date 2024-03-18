نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع حاد اليوم الاثنين وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها غدا الثلاثاء.
وارتفع نيكي 2.67% ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير .
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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.92% إلى 2721.99 نقطة.
وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في أيواي كوزمو للأوراق المالية“شعر المستثمرون بالارتياح لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام”.
وكانت صحيفة نيكي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما.
وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء.
وأفادت رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، ستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1% من خلال دفع فائدة 0.1% على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.
وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.
لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 4.73% ليقدم أكبر دعم لنيكي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76%ل.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989041
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