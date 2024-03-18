نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع حاد اليوم الاثنين وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها غدا الثلاثاء.

وارتفع نيكي 2.67% ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير .

موضوعاتزيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024 “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ10 مليارات يوان

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.92% إلى 2721.99 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في أيواي كوزمو للأوراق المالية“شعر المستثمرون بالارتياح لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام”.

وكانت صحيفة نيكي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما.

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء.

وأفادت رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، ستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1% من خلال دفع فائدة 0.1% على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.

وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 4.73% ليقدم أكبر دعم لنيكي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76%ل.

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