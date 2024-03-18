مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة الساحات الشرقية للمسجد.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، ومنعهم من الوصول للصلاة في المسجد بحرية.

وكانت قوات الاحتلال نصبت كاميرات وأجهزة مراقبة فوق باب المطهرة، ووضعت أقفاصا حديدية قرب الأبواب، وأسلاكا شائكة وحواجز حديدية قرب باب الأسباط، لتقييد حركة المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد.

وفي السياق ذاته، يستمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في التحريض على المسجد الأقصى، وطالب بالسماح لليهود باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.