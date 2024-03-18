اسعار صرف العملات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأثنين، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: الشراء=3.6603 | البيع=3.6636
الدينار الأردني: الشراء=5.1554 | البيع=5.1746
اليورو الأوروبي: الشراء=3.9864 | البيع=3.9915
الجنيه المصري: الشراء=0.0771 | البيع=0.0774
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