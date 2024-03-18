المعتقل أمين كميل من قباطية يدخل عامه الـ14 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-دخل الأسير أمين هاشم يوسف كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الإثنين، عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 18/3/2011، وحكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن 21 عاما و8 أشهر.
وأشار إلى أن والد ووالدة الأسير كميل توفيا وهو داخل الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعهما.
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