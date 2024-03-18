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المعتقل أمين كميل من قباطية يدخل عامه الـ14 في سجون الاحتلال

3/18/2024 4:19:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-دخل الأسير أمين هاشم يوسف كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الإثنين، عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 18/3/2011، وحكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن 21 عاما و8 أشهر.

وأشار إلى أن والد ووالدة الأسير كميل توفيا وهو داخل الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعهما.

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