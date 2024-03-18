حالة الطقس: انخفاض على الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارًا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق وتشتد غزارة الامطار في ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50كم/ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً بوجه عام وباردا في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من ألامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.



ويكون الجو الأربعاء غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء وخلال ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال الأيام القادمة من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة يوم الثلاثاء.



