الشيخ يطالب بوقف الإجراءات القمعية بحق الأسير القائد مروان البروغوثي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN / قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن أسرانا الابطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل، وآخرها ما يتعرض له الأخ القائد مروان البرغوثي من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الاجراءات القمعية بحق أسرانا وقادتنا في معتقلات الاحتلال وحمايتهم واطلاق سراحهم فورا.
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