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الشيخ يطالب بوقف الإجراءات القمعية بحق الأسير القائد مروان البروغوثي

3/18/2024 4:19:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN / قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن أسرانا الابطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل، وآخرها ما يتعرض له الأخ القائد مروان البرغوثي من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر.

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الاجراءات القمعية بحق أسرانا وقادتنا في معتقلات الاحتلال وحمايتهم واطلاق سراحهم فورا.

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