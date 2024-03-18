مستعمرون يضعون ملصقات تحريضية على مدخل مقر الأونروا في القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN/ أقدم مستعمرون على وضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام مستعمرون بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي للمقر، تدعوا لإغلاق الأونروا، وتهدد العاملين بها.

وقد تصاعدت مؤخرا حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة

الأونروا وعلى مقراتها في القدس المحتلة.

فقد وجهه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ في القدس، مؤخرا إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وطالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب كينغ بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما عُرف تاريخيا بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.