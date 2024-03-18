مستعمرون يضعون ملصقات تحريضية على مدخل مقر الأونروا في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس / PNN/ أقدم مستعمرون على وضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع فيديو قيام مستعمرون بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي للمقر، تدعوا لإغلاق الأونروا، وتهدد العاملين بها.
وقد تصاعدت مؤخرا حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة
الأونروا وعلى مقراتها في القدس المحتلة.
فقد وجهه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ في القدس، مؤخرا إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وطالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب كينغ بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما عُرف تاريخيا بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.
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