تابع اخر المستجدات : الوفد الاسرائيلي سيغادر الى الدوحة خلال ساعات

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN/قالت القناة 13 العبرية صباح اليوم الاثنين ان الوفد الاسرائيلي للمفاوضات بشان التوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار وتبادل الاسرى سيغادر الى الدوحة خلال ساعات.

وبحسب القناة

13 العبرية فقد الوفد المفاوض حصل على صلاحيات تكفي لتحريك مفاوضات مهمة ومهنية دون اعطائه صلاحيات كاملة.

وقالت القناة ان الوفد سيناقش مع الوسطاء القطريين والمصريين ما طرحته حركة حماس خصوصا المقترحالذي يشمل بعض مطالب حماس واهمها ضمانات من روسيا وتركيا كجزء من اي صفقة سيتم تنفيذها والافراج عن كافة اسرى صفقة“شاليط”

ونقلت القناة ذاتها عن مسؤول كبير قوله ان المقترح المقدّم من حركة ليس جيدًا من وجهة نظر إسرائيل - نحن سنبرم الصفقة بتفاصيل كبيرة وعميقة ستستغرق وقتًا.

وقال المصدر ان إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح جزء كبير من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط، ولكن ليس جميعهم.

المصادر الاعلامية العبرية نقلت اليوم عن مسؤولين في المجلس الامني الوزاري المصغر لكابينت موافقة المجلس على إرسال الوفد إلى قطر وقال :"نحن ندخل في مفاوضات ومن الصعب التفاؤل"

وبحسب المصادر فقد وافق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سفر

الوفد الإسرائيلي المفاوض حيث سيصل قطر اليوم مع إعطائه "تفويضا عاماً فقط"، وليس توسيعاً لصلاحياته التفاوضية.

وكان مصدر مطلع على محادثات الهدنة في قطر قد قال لرويترز إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سينضم إلى الوفد الذي يحضر المفاوضات مع وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين ومن المتوقع أن يصل إلى الدوحة يوم الأحد.

وقدمت حماس اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي يتضمن تبادل رهائن إسرائيليين ومحتجزين فلسطينيين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لبحث الأمر قبل مغادرة الوفد.

وقال نتنياهو بالفعل إن الاقتراح يستند إلى "مطالب غير واقعية" لكن مسؤولا فلسطينيا مطلعا على جهود الوساطة قال إن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو أفضل مع تقديم حماس مزيدا من التفاصيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين المقترحة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "شعر الوسطاء بإيجابية بشأن اقتراح حماس الجديد. البعض في إسرائيل شعروا أن الحركة حققت بعض التحسن عن موقفها السابق والأمر الآن في يد نتنياهو وحده ليقول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق بات وشيكا".

