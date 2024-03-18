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عشرات الشهداء والجرحى في قصف واقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

3/18/2024 4:19:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/ PNN / أفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف للاحتلال على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت إن حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصيه واستقبال الطوارئ بمبني 8، وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحيه.

وأفادت مصادر محلية، عن اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي.

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