الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الصينية في الخارج يشير إلى القوة الاقتصادية وسط تعافي التجارة العالمية

(MENAFN
) خلال الشهرين الأولين من عام 2024، شهدت الصين زيادة ملحوظة بنسبة 30.5 في المئة في تصدير المركبات، وفقًا للبيانات التي أصدرتها جمعية مصنعي المركبات الصينية، وتوضح الإحصائيات الطلب القوي على المركبات المصنعة في الصين عبر الأسواق الدولية.
كما شهد تصدير المركبات الركاب زيادة كبيرة بنسبة 31.5 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى وصول العدد الإجمالي إلى 686,000 وحدة، وبالمثل، شهد تصدير المركبات التجارية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 25.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل العدد الإجمالي إلى 136,000 وحدة، علاوة على ذلك، شهد تصدير المركبات ذات الطاقة المتجددة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 7.5 في المئة ليصل إلى 182,000 وحدة خلال الفترة المذكورة.
كذلك يبرز هذا الارتفاع في صادرات المركبات مرونة الصين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يشير إلى تعافي واعد في التجارة العالمية، فأداء صادرات الصين القوي خلال شهري يناير وفبراير تجاوز التوقعات، وتجاوز تقديرات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز، وأظهرت البيانات من الجمارك الصينية، التي صدرت في وقت سابق هذا الشهر، زيادة بنسبة 7.1 في المئة في الصادرات خلال الفترة المذكورة من شهرين، متجاوزة النمو المتوقع بنسبة 1.9 في المئة.
في حين أن النمو الكبير في صادرات المركبات ليس فقط يعزز موقف الصين كلاعب رئيسي في قطاع السيارات العالمي، بل يوفر أيضًا دفعة كبيرة للاقتصاد الصيني، ويعتبر الزخم الإيجابي في الصادرات علامة تشجيعية للصناعيين، خاصة في ظل المخاوف من تباطؤ مطول في قطاع التصنيع، ومن خلال إظهار المرونة والحيوية في أداء الصادرات، يبدو أن اقتصاد الصين مجهزًا بشكل جيد للتصدي للتحديات المستقبلية بثقة، واستغلال تنافسيته في الصناعات الرئيسية لدفع النمو والازدهار المستدامين.
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