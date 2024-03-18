فيتنام تواجه أضراراً ضخمة في المحاصيل نتيجة ارتفاع مستويات مياه البحر المالحة

(MENAFN
) صدر تحذير شديد من وزارة البيئة في فيتنام بشأن تصاعد الخطر الذي يشكله ارتفاع مستويات مياه البحر المالحة، متوقعة خسائر محتملة سنوية في المحاصيل تصل إلى نحو 3 مليارات دولار للبلاد، والنبوءة المروعة، الموضحة في دراسة أجرتها مؤسسة علمية متخصصة في موارد المياه تابعة للوزارة، تسلط الضوء على التأثير العميق للتحديات البيئية على الإنتاجية الزراعية.
كما يكمن السبب الرئيسي للقلق في منطقة دلتا ميكونج، المعروفة بـ "وعاء الأرز في فيتنام" بسبب دورها الحاسم في ضمان الأمن الغذائي لعشرات الملايين من الأشخاص، وتشرح البحوث، التي نشرها موقع الأخبار "في إن إكسبرس"، وكيف أن التسرب المالح للمياه، المفاقم بواسطة مجموعة من العوامل بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، وتغيرات المد، ونقص إمدادات المياه العذبة في الأماكن العليا، يهدد إنتاجية المنطقة الزراعية.
كذلك تلقي الخسائر المتوقعة، التي تقدر بنحو 2.94 مليار دولار، بظلالها الثقيلة على قطاع الزراعة، مع إقليم كا ماو يبرز كمنطقة معرضة بشكل خاص، ويقع الإقليم في أقصى جنوب البلاد، ويواجه خطر فقدانات كبيرة تصل إلى نحو 665 مليون دولار، مما يؤكد على خطورة الوضع بشكل حاد.
في حين تمتد الآثار إلى خارج المحاصيل التقليدية، مع تأثيرها على البساتين وصناعة الصيد أيضًا بسبب الاضطرابات البيئية، ومع الاتجاه الحالي، تتوقع الدراسة أن 29 بالمئة من الأشجار المثمرة و 14 في المئة من محاصيل الأرز قد يتأثر بالآثار السلبية للتسرب المالح، مما يزيد من الوضع الهش بالفعل، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تشهد صناعة الصيد انخفاضاً حادًا بنسبة 30 بالمئة، مما يترجم إلى خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 840 مليون دولار.
وتجد فيتنام نفسها في لحظة حرجة، تتعامل مع الحاجة إلى وضع استراتيجيات قوية للتخفيف من آثار التسرب المالح وحماية معيشة الزراعة في البلاد، وتؤكد ضرورة الوضع على الحاجة الفورية لجهود منسقة على الصعيدين الإقليمي والوطني لتعزيز المرونة وضمان استدامة قطاع الزراعة في فيتنام في ظل التحديات البيئية المتطورة.
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