الانتخابات الرئاسية الروسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.



وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.

وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:



- مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.

- مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.

- مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.

- جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.

- جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.

- جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.

- مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.

- إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.

- مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

- جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

- إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.

- جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.

- مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.

- دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

- إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

- مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

- موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

- إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.

- مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

- إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

- مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.

- مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.

- مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.

- مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.

- مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.

- مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.

- جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.

- مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.

RT