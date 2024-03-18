الانتخابات الرئاسية الروسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.
وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.
وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:
- مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.
- مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.
- مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.
- جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.
- جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.
- جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.
- مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.
- إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.
- مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.
- جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.
- إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.
- جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.
- مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.
- دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.
- إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.
- مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.
- موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.
- إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.
- مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.
- إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.
- مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.
- مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.
- مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.
- مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.
- مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.
- مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.
- جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.
- مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.
RT
MENAFN18032024000208011052ID1107988747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.