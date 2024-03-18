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الانتخابات الرئاسية الروسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.


وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.
وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:


- مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.
- مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.
- مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.
- جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.
- جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.
- جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.
- مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.
- إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.
- مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.
- جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.
- إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.
- جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.
- مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.
- دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.
- إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.
- مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.
- موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.
- إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.
- مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.
- إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.
- مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.
- مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.
- مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.
- مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.
- مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.
- مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.
- جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.
- مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.

RT

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