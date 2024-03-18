كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا بالستيا غير محدد، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وهذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد أنه بالستي، هو الثاني من نوعه الذي تنفذه بيونغ يانغ عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي.

يأتي الاختبار بعد أيام قليلة على اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية الواسعة النطاق "درع الحرية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية. وقد تضاعف عدد القوات المشاركة مقارنة بعام 2023.

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنهما ستدفعان "ثمنا باهظا" للمناورات، قبل أن تعلن أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على مناورة مدفعية واسعة النطاق شاركت فيها وحدات حدودية "تضع عاصمة العدو في متناول أيديها".

روسيا اليوم