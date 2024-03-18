كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا بالستيا غير محدد، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وهذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد أنه بالستي، هو الثاني من نوعه الذي تنفذه بيونغ يانغ عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي.
يأتي الاختبار بعد أيام قليلة على اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية الواسعة النطاق "درع الحرية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية. وقد تضاعف عدد القوات المشاركة مقارنة بعام 2023.
وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنهما ستدفعان "ثمنا باهظا" للمناورات، قبل أن تعلن أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على مناورة مدفعية واسعة النطاق شاركت فيها وحدات حدودية "تضع عاصمة العدو في متناول أيديها".
روسيا اليوم
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