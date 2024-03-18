تيك توك يستنفر مستخدميه قبل اعتماد قانون الحظر الأمريكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بدأ تطبيق "تيك توك" في استنفار مستخدميه، قبل اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا قد يجبر الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيعه أو تطبيق حظر كامل على التطبيق في الولايات المتحدة.
وبدأ "تيك توك" في حث مستخدميه على الاتصال بالمشرعين الأمريكيين وأعضاء مجلس الشيوخ، للتأكيد على مدى أهمية "تيك توك" بالنسبة لهم ومطالبتهم بعدم التصويت على حظره.
التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها "تيك توك" للمستخدمين بشأن القانون، حيث كانت الرسالة الأولى قبل التصويت في مجلس النواب، طالبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس، ولكنها أتت بنتائج عكسية، حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية، حيث ورد أن مكاتب الكونغرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.
وناشد الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو تشيو، المستخدمين مباشرةً، قائلاً لهم: "حماية حقوقكم الدستورية واجب عليكم"، ووعد بأن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة المذهلة".
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