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تيك توك يستنفر مستخدميه قبل اعتماد قانون الحظر الأمريكي

3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق "تيك توك" في استنفار مستخدميه، قبل اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا قد يجبر الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيعه أو تطبيق حظر كامل على التطبيق في الولايات المتحدة.

وبدأ "تيك توك" في حث مستخدميه على الاتصال بالمشرعين الأمريكيين وأعضاء مجلس الشيوخ، للتأكيد على مدى أهمية "تيك توك" بالنسبة لهم ومطالبتهم بعدم التصويت على حظره.


التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها "تيك توك" للمستخدمين بشأن القانون، حيث كانت الرسالة الأولى قبل التصويت في مجلس النواب، طالبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس، ولكنها أتت بنتائج عكسية، حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية، حيث ورد أن مكاتب الكونغرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.

وناشد الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو تشيو، المستخدمين مباشرةً، قائلاً لهم: "حماية حقوقكم الدستورية واجب عليكم"، ووعد بأن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة المذهلة".

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