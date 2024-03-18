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توضيح من إدارة السير حول الأزمة باتجاه اشارات الثامن

3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تنوه ادارة السير إلى وجود كثافة مرورية في الطريق الواصل أعلى جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن إثر تعطل مركبة على احد مسارب الطريق، علماً انه جاري العمل على رفع الاثر فيما تقوم كوادرنا حالياً بتسيير حركة السير التي وصل تباطؤها لنفق الملتقى .
ودعت إدارة السير السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

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