توضيح من إدارة السير حول الأزمة باتجاه اشارات الثامن

توضيح من إدارة السير حول الأزمة باتجاه اشارات الثامن
التاريخ
3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تنوه ادارة السير إلى وجود كثافة مرورية في الطريق الواصل أعلى جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن إثر تعطل مركبة على احد مسارب الطريق، علماً انه جاري العمل على رفع الاثر فيما تقوم كوادرنا حالياً بتسيير حركة السير التي وصل تباطؤها لنفق الملتقى .
ودعت إدارة السير السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
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