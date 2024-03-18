بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.واعتبر الرئيس الروسي في كلمة مساء أمس الأحد بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أن استغلال الموارد الإدارية والنظام القضائي أصبح وصمة عار عالمية على واشنطن.



وقال: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال الحملات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك "استخدام للموارد الإدارية والنظام القضائي".



وأوضح أن "هذا أصبح ببساطة سخيفا وعارا بالنسبة للولايات المتحدة".

RT