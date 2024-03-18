Monday, 18 March 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية

3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.
واعتبر الرئيس الروسي في كلمة مساء أمس الأحد بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أن استغلال الموارد الإدارية والنظام القضائي أصبح وصمة عار عالمية على واشنطن.


وقال: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال الحملات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".


وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك "استخدام للموارد الإدارية والنظام القضائي".


وأوضح أن "هذا أصبح ببساطة سخيفا وعارا بالنسبة للولايات المتحدة".

RT

MENAFN18032024000208011052ID1107988742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث