مصادر بجيش الاحتلال تعلن السيطرة على مجمع الشفاء واعتقال 80 فلسطينيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إنها أحكمت سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي واعتقلت 80 شخصا وصفتهم "بالمخربين" من المستشفى.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن عددا من دبابات الاحتلال تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء، وإن النيران اشتعلت في مبنى الجراحات التخصصية داخل المجمع بفعل القصف الإسرائيلي.
وأضافت أن مجمع الشفاء غرب مدينة غزة يتعرض لحصار مطبق وأن كل من يتحرك يتعرض لإطلاق النار واستهداف مباشر.
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