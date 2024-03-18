مصادر بجيش الاحتلال تعلن السيطرة على مجمع الشفاء واعتقال 80 فلسطينيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إنها أحكمت سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي واعتقلت 80 شخصا وصفتهم "بالمخربين" من المستشفى.



وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن عددا من دبابات الاحتلال تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء، وإن النيران اشتعلت في مبنى الجراحات التخصصية داخل المجمع بفعل القصف الإسرائيلي.



وأضافت أن مجمع الشفاء غرب مدينة غزة يتعرض لحصار مطبق وأن كل من يتحرك يتعرض لإطلاق النار واستهداف مباشر.

