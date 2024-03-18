بوتين يصف وفاة نافالني بالحدث المحزن ويقول أنه وافق على مبادلته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة المدون أليكسي نافالني بأنها كانت حدثا محزنا.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، مساء أمس الأحد: "بالنسبة للسيد نافالني: نعم، لقد توفي. هذا دائما حدث حزين. وقد كانت لدينا حالات أخرى توفي فيها أشخاص في السجن".



وردا على محاولة صحفي أمريكي الربط بين وفاة مدون في السجن ومستوى الديمقراطية في روسيا تساءل بوتين: "ألم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟".



وكشف الرئيس الروسي أنه وافق على مبادلة السياسي أليكسي نافالني قبل أيام قليلة من وصول أنباء وفاته في السجن.



وقال الرئيس إن شرطا واحدا كان لديه، وهو ألا يعود أليكسي نافالني إلى روسيا بعد عملية التبادل.



بدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إنه كان بإمكان أرملة أليكسي نافالني القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.



وأضاف بيسكوف: "أتيحت لأرملة نافالني فرصة القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها... فرفضت، وفضلت البقاء في الخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين انقطعوا عن وطنهم، كلما طالت فترة بقائهم في الخارج، فقدوا الاتصال ببلدهم.

RT