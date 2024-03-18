Monday, 18 March 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين يصف وفاة نافالني بالحدث المحزن ويقول أنه وافق على مبادلته

3/18/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة المدون أليكسي نافالني بأنها كانت حدثا محزنا.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، مساء أمس الأحد: "بالنسبة للسيد نافالني: نعم، لقد توفي. هذا دائما حدث حزين. وقد كانت لدينا حالات أخرى توفي فيها أشخاص في السجن".


وردا على محاولة صحفي أمريكي الربط بين وفاة مدون في السجن ومستوى الديمقراطية في روسيا تساءل بوتين: "ألم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟".


وكشف الرئيس الروسي أنه وافق على مبادلة السياسي أليكسي نافالني قبل أيام قليلة من وصول أنباء وفاته في السجن.


وقال الرئيس إن شرطا واحدا كان لديه، وهو ألا يعود أليكسي نافالني إلى روسيا بعد عملية التبادل.


بدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إنه كان بإمكان أرملة أليكسي نافالني القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.


وأضاف بيسكوف: "أتيحت لأرملة نافالني فرصة القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها... فرفضت، وفضلت البقاء في الخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين انقطعوا عن وطنهم، كلما طالت فترة بقائهم في الخارج، فقدوا الاتصال ببلدهم.

RT

MENAFN18032024000208011052ID1107988740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث