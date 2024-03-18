مقتل محامي مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل المحامي المصري الشاب محمود الجريدي رمياً بالرصاص على يد خصم موكله في وضح النهار في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

وبعد هذه الحادثة، طالبت نقابة المحامين المصريين بالتحقيق الفوري في واقعة مقتل المحامي أثناء توجهه برفقة موكله لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص.



وقرر عبد الحليم علام نقيب المحامين تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة التحقيقات، والتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة في مصر ، لتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وكان المحامي محمود محمد أحمد الجريدي، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، لقي مصرعه يوم الجمعة على يد بلطجي خلال أداء عمله في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا من مستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية بوصول محامي، في نهاية العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، مصابًا بطلق ناري في الرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات أن المحامي توجه مع أحد موكليه إلى مركز شرطة بلقاس لتحرير محضر ضد بلطجي كان خصما للأخير، وخلال عودته مستقلا سيارته مع اثنين من الموكلين استوقفه البلطجي عند مدخل قرية روس الفرخ، وأطلق صوبه عيارا ناريًا من سلاحه، استقر في الرقبة وأرداه قتيلا على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على المتهم، بعد تحديد مكان اختفائه، وتم إحالته إلى النيابة المصرية التي تولت التحقيق.

روسيا اليوم