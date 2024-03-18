الإفتاء توضح حول إعلانات الطعام المعروضة خلال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية بشأن حكم إعلانات الطعام التي تعج مواقع التواصل الاجتماعي والمعروضة بشكل مغري ومتعب للصائم في رمضان وتجعله يشتهي الأكل.



وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " الصائم يترك الطعام والشراب وجميع المفطرات امتثالاً لله تعالى، وقد أعدَّ الله تعالى له الأجر العظيم، فلا حرج على الصائم في اشتهاء الطعام عند رؤيته ما دام ممسكاً عن تناول ما اشتهاه، ولا يؤثر ذلك على صومه إن لم يعزم على إفساده، حتى لو أحدث ذلك تردداً في نية قطع صومه فإنه لا يؤثر".



وأضافت " والدعايات التجارية إذا كانت تعرض الطعام والشراب على سبيل التسويق للبضائع المباحة فهي مشروعة، ويجوز عرض منتجاتها في رمضان وفي غيره إذا خلت من المحظورات الشرعية".

وختمت " إذا كان تصفح المواقع الإلكترونية يسبب للصائم فتوراً في الهمة عن الصيام بسبب ما يعرض عليها من دعايات الطعام والشراب، فيكره له النظر إليها، وعليه الابتعاد عنها للمحافظة على صيامه. والله تعالى أعلم."

