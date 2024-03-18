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​4 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

3/18/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.
وقال الحراحشة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المطار باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق الممر التنموي نتج عنه اصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.
وبين انه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق الازرق - الموقر نتج عنه اصابتين وحالتهما العامة متوسطة.













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