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السعودية .. تعليق الدوام الوجاهي في محافظة خبير

3/18/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة تعليم محافظة خيبر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.


وأفادت بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات.
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