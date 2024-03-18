السعودية .. تعليق الدوام الوجاهي في محافظة خبير
التاريخ
3/18/2024 3:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة تعليم محافظة خيبر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأفادت بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات.
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