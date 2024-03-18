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ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية

3/18/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تداولات اليوم الجمعة، في ظل توقعات بانخفاض الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في العالم.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.47% إلى 81.42 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 85.66 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار الذهب الأسود الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 4% على الرغم من أن عقود الخام أغلقت تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض طفيف.

روسيا اليوم

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