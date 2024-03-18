الفجوة في الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا تتسع مقارنة بعام 2022

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة اتجاهاً مقلقاً، اذ أن الفجوة في الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا تتسع بسرعة، وأظهرت الأرقام الأحدث، التي أصدرت الأسبوع الماضي فقط، فرقاً حاداً في أداء الإنتاجية، في حين شهدت منطقة اليورو انخفاضاً مقلقاً بنسبة 1.2 بالمئة في الإنتاجية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، وشهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة بنسبة 2.6 في المئة خلال نفس الفترة.
كما أثار الفارق المتزايد في نمو الإنتاجية الإنذار بين صانعي السياسات في أوروبا، مشعلاً مخاوف من تصاعد أزمة تنافسية، وأصبحت الدعوات إلى زيادة مستويات الاستثمار العام والخاص أكثر ضرورة مع تصارع القادة الأوروبيون مع نتائج هذا الفارق المتزايد، وأبرز تقرير من "فاينانشيال تايمز" مدى التحدي الذي تواجهه أوروبا في مجال الإنتاجية، وخلال العقدين الماضيين، تجاوز نمو الإنتاجية العمالية في الولايات المتحدة بثبات تلك في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وأصبح الفارق أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من ضعف نمو الإنتاجية مقارنة بنظرائها الأوروبيين.
كذلك أعاد بارت فان آرك، المدير التنفيذي لمعهد الإنتاجية في المملكة المتحدة، تكرار هذه المخاوف، مؤكداً على العواقب الطويلة الأمد للفجوة في الإنتاجية، وأشار فان آرك إلى أنه في حين تستمر الولايات المتحدة في إظهار ديناميكية قوية في نمو الإنتاجية، تتخلف أوروبا، وحذر من أن هذا التفاوت يوسع الفارق في معدلات النمو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يواجه تحديات كبيرة للتنافسية الاقتصادية لأوروبا على الساحة العالمية.
في حين يواجه صانعو السياسات على جانبي المحيط الأطلسي ضغوطاً متزايدة لمعالجة الأسباب الأساسية للنمو البطيء للإنتاجية في أوروبا، وإن الحاجة إلى تحفيز الابتكار، وتحسين مهارات القوى العاملة، وخلق بيئة ملائمة لتوسيع الأعمال لم تكن أكثر إلحاحاً من ذي قبل، وإن فشل في تقليل الفجوة في الإنتاجية يعرض أوروبا لتأخر كبير في البيئة العالمية المتزايدة التنافسية.
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