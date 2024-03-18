«شارك تانك دبي».. نجاحات لافتة واستثمارات بالملايين على تلفزيون دبي

بعد رحلة امتدت على مدار 13 حلقة، أسدلت ((دبي للإعلام)) الستار على الموسم الأول من برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي عرض على شاشة ((تلفزيون دبي))، واستطاع تحقيق استثمارات بلغت نحو 45 مليون درهم، استفاد منها 26 مشروعاً من الإمارات والمنطقة، ليعكس ذلك أهمية البرنامج وما شهدته حلقاته من منافسات عالية، شارك فيها أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، تنافسوا على إقناع نخبة من رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة مقابل حصولهم على نسبة معينة منها.

وكشفت ((دبي للإعلام)) عن تمكن البرنامج الذي جاء في إطار جهودها الرامية لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، من دخول قائمة ((التوب تن)) في منصة ((أوان)) الرقمية.

10 ملايين درهم

وبحسب تقارير ((دبي للإعلام)) فقد تربع مشروع ((هاوس أوف بوبس)) لصاحبه مازن كنان على عرش المشاريع الأعلى استثماراً بعد حصوله على تمويل بقيمة 10 ملايين درهم قدمها رجل الأعمال إيلي خوري مقابل حصوله على 10% منه، وتلاه مشروع ((يانزوا)) لصاحبه محمد جعفر والذي حصل على 5 ملايين درهم قدمتها رائدة الأعمال أميرة سجواني مقابل حصولها على نسبة 35% منه، كما حصل مشروع ((هايبرد اكسبيرينس)) لصاحبه روي عزي على تمويل بقيمة 5 ملايين درهم مقابل حصول رجل الأعمال إيلي خوري على نسبة 25% من قيمة المشروع.

وحصل مشروع ((ذا بروث لاب)) لصاحبته هديل الخطيب على 3 ملايين درهم شارك في تقديمها كل من فيصل بلهول ورائد الأعمال يوسف حماد مقابل حصولهما على نسبة 30%، بينما جاء مشروع ((ذا سماش رووم)) لصاحبته هبة الله دهماني والتي حصلت على استثمار بقيمة مليوني درهم اشترك في تقديمها كل من فيصل بلهول ورائدا الأعمال أميرة سجواني ونور سويد، كما نجح مشروع ((روبوتيك)) لمحمد منصور في الحصول على مليوني درهم قدمتها رائدة الأعمال نور سويد مقابل حصولها على 25% من قيمة المشروع، فيما تمكنت ديما العلمي صاحبة مشروع ((من أم لمؤلفة)) من الحصول على 1.8 مليون درهم قدمها رائد الأعمال يوسف حماد مقابل حصوله على 28%، وحصلت مشاريع ((بايك ماي داي)) لياسمين وكرم، و(ADHR) لإلهام وإيلين و((ريست هيرو)) لعبدالله الشمري، على تمويل بقيمة مليون ونصف المليون درهم لكل واحد منها، بينما اختلفت نسب المستثمرين في هذه المشاريع.

دعم وتمكين

وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في ((دبي للإعلام)) على أهمية الفرص التي قدمها برنامج ((شارك تانك دبي)) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرةً أن البرنامج مثلَ خطوة مهمة على طريق دعم رواد الأعمال وتمكينهم.

وقالت: ((على مدار حلقات البرنامج شهدنا عرض تشكيلة متنوعة من الأفكار التي نجح أصحابها في نيل ثقة لجنة المستثمرين، ليعكس ذلك نوعية هذه المشاريع وقوتها وما تمتلكه من إمكانيات وقدرة على تحقيق النجاح والتوسع في السوق المحلي والإقليمي)).

وأكدت الجرمن أن البرنامج يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال مساهمته في تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، حيث استطاع ((شارك تانك دبي)) أن يتحول إلى مصدر إلهام للآخرين وتشجيعهم على الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية انطلاقاً من دبي التي أصبحت تمثل أرض الفرص، كاشفةً في الوقت ذاته عن بدء استعدادات ((دبي للإعلام)) لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج والذي سيرى النور على شاشة تلفزيون دبي قريباً.

مشاريع وفئات

يذكر أن المشاريع المشاركة في البرنامج توزعت بين 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات، فيما ضمت لجنة المستثمرين نخبة مميزة من رواد الأعمال، وهم: فيصل بلهول: رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو)).

وتعتبر أميرة مثالاً يُحتذى به في القيادة والنجاح، وقدوةً للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، وكذلك إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عامًا من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، حيث يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ونور سويد التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة فوربس.