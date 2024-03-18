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«ليالي رمضان» في متحف الاتحاد.. أجواء مبهجة وعروض ترفيهية

3/18/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أول من أمس، فعالية ((ليالي رمضان)) بمتحف الاتحاد، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والمحبة والتسامح.

وتأتي الفعالية في إطار دعم الهيئة لحملة ((رمضان في دبي)) التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

تجارب استثنائية

ويمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء الفريدة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لاسيما مع ما تتضمنه حملة ((رمضان في دبي)) التي تستمر حتى 21 أبريل المقبل، من تجارب استثنائية وأنشطة متنوعة.

فقرات

وضمت فعالية ((ليالي رمضان)) العديد من الأنشطة والمسابقات المتميزة التي أضفت على الفعالية مزيداً من أجواء المتعة والترفيه. واحتفت الفعالية بانضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من خلال تنظيم مجموعة من العروض الترفيهية وورش العمل التي تقام بالتعاون مع ((مجموعة دبي لعلوم الفلك)) و((جلف فوتو بلس))، والتي تمكن الزوار من استكشاف أسرار الفضاء والكواكب من خلال القبة الفلكية المتنقلة ومحطات المراقبة بالتلسكوب، إلى جانب الاستمتاع بصور الفضاء التي التقطت من مناطق مختلفة في الدولة، كما تتضمن مسابقات في علم الفلك بعنوان ((سهلة))، إلى جانب سرد قصص من علم الفلك العربي ومسابقة المعرفة العامة في علم الفلك بعنوان ((تحدي)) بالإضافة إلى ألعاب الطاولة.

جلسات شعبية

وأتاحت فعالية ((ليالي رمضان)) فرصة الحصول على العديد من التجارب الرمضانية المستلهمة من التراث المحلي، وتذوق أشهى الأكلات والاستمتاع بالجلسات الشعبية المتناثرة في ساحة متحف الاتحاد، وتأخذ ((ليالي رمضان)) ضيوف المتحف في رحلة مفعمة بثقافة دبي وتراثها الغني والأصيل في هذا الشهر الكريم.

كما سيحظى أفراد الأسرة من زوار المتحف بفرصة الاستمتاع بالألعاب التراثية والشعبية المتوفرة بجانب الجلسات الشعبية، في أجواء أسرية وترفيهية شيقة.

إقبال لافت

واستقطبت ((ليالي رمضان)) عدداً لافتاً من الجمهور في يومها الأول كما نجحت في استقطاب علامات تجارية محلية وعالمية حرصوا على المشاركة فيها للاستفادة منها باعتبارها فرصة مهمة لترسيخ حضورهم في أسواق المنطقة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم.

وتعتبر ((ليالي رمضان)) منصة مثالية للراغبين بعيش تجربة استثنائية غنية بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، في أجواء مبهجة.

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