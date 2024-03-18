إفرازات الحرب على غزة!

من الطبيعي أن لكل حرب إفرازاتها، سواء كانت إيجابية على أحد الأطراف، أو سلبية على طرف آخر، وتختلف التحليلات حول (إفرازات حرب غزة)، بعضها من الناحية العربية يضخم النتائج الإيجابية، ويرى في كل ما يقال في الغرب مؤيداً للقضية، وشاجباً لما يمكن أن يسمى (البربرية الأخلاقية) لأعمال الدولة الإسرائيلية، هو انتصار من نوع ما، كما يرى البعض أن معظم التضخيم دافعه هو العاطفة، لا التحليل الموضوعي، لأن الخسائر الإنسانية فادحة، تفوق كثيراً ما يمكن أن يحقق بالسياسية من نتائج.

الساحة البريطانية مؤشر للإفرازات، فقد بدأت تلك الساحة سياسياً، مناصرة كلياً للصلف الإسرائيلي، إلى درجة أن من يطلب وقف إطلاق النار في الأسابيع الأولى من العمليات من السياسيين البريطانيين، يفصل أو يجمد من الحزب المنتمي إليه.

تدريجياً، تغيرت الصورة مع اتساع هول المعاناة من الفلسطينيين العزل في غزة، واتضاح الصلف الإسرائيلي الذي ليس له سقف في معاقبة المدنيين، وبدأ سياسيون بريطانيون يرفعون الصوت في البرلمان البريطاني ضد ذلك الصلف، ومع تطور الأمر، سُمح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين بأن تخرج بكثافة، بعد أن منعت في الأسابيع الأولى، حتى وصل الأمر إلى نجاح جورج غلوي في انتخابات فرعية جرت في آخر فبراير الماضي، وقد هزم فيها كلاً من العضو المحافظ والعمالي المرشحين ضده، وهما أكبر حزبين، ورجع إلى البرلمان بعد انقطاع عقد من السنين!

عودة غلوي مؤشر، حيث إنه استند في حملته الانتخابية على مظلومية الفلسطينيين، وخصوصاً ما يحدث للمدنيين في غزة، وقد أثار ذلك جزءاً من اليمين المحافظ، فقام بعضهم بإطلاق تصريحات ضد (الأغراب)، وخاصة المسلمين البريطانيين، وهم شريحة واسعة ولها تأثير في السياسيات الداخلية البريطانية.

حتى الآن والأمور تبدو أنها (طبيعية) في اختلاف وجهات النظر، وإن كانت حادة، إلا أن تكاثر العنف اللفظي والعملي في الساحة البريطانية، دفع الحكومة، والتي أعلن وزير خارجيتها في وقت سابق، أن بريطانيا مع إقامة دولة فلسطينية، وهو إعلان مهم، إن أخذنا دور بريطانيا في الساحة الدولية، دفع الحكومة إلى تقييم عام للموقف.

تصاعد العنف جعل من الحكومة البريطانية تعلن أنها بصدد تقديم مفهوم سياسي مُحدث حول (الإرهاب)، وانتظر الجميع ذلك المفهوم الجديد، فجاء تصريح الوزير المختص الخميس الماضي، الرابع عشر من مارس في البرلمان، الذي حدد ما هو الإرهاب، ومن هي الجماعات العاملة في بريطانيا (إرهابية)، وجاء على رأسها (فرع الإخوان المسلمين)، فقط للمقارنة، إن رجع قارئ إلى الموسوعة البريطانية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وقرأ عن (الإرهاب في الشرق الأوسط)، سوف يجد أن تلك الموسوعة تختصر الإرهاب في الشرق الأوسط، على جماعات شتيرن والهاجناة الإسرائيليتين!

إذن مفهوم الإرهاب قد تغير اليوم، على الأقل من وجهة النظر البريطانية، وربما تلحقها الدول الغربية، وهو استخدام (الدين في السياسة)، ولأن الدين شيء مقدس لدى أي من معتنقيه، فإن تبنيه أي نوع من العنف من قبل قوى سياسية من أجل التحشيد فهي (إرهابية)، وهو أخطر المخاطر التي قد تصيب المجتمعات، حيث يصبح قتل الآخر وتدميره (مقدس)!

وهنا نصل إلى محصلة العملية كاملة، ولأن جماعة ((حماس)) تركن إلى (الدين) في نضالها ضد الاحتلال، وهي لا أكثر من فصيل لا يشاركها فيه بقية الفصائل الفلسطينية الأخرى، فإن القرار البريطاني يحمل الكثير من المخاطر، فهو دون مواربة يقرن الإرهاب بتبنّي فكر ديني له بعد عسكري.

بين الكواليس اليوم القطبة العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار، هي لا أكثر من طلب عالمي بتخلي ((حماس)) عن حكم غزة، و((حماس)) بدورها تصر على أن تكون – بعد المعركة- هي الحاكمة في غزة! لذلك فشلت كل المحاولات للوصول إلى وقف إطلاق النار في رمضان، وقد مضى تقريباً أسبوع منه.

المعادلة الحاكمة هنا، هل يمكن الاستمرار بالتضحية البشرية الهائلة في غزة، فقط لبقاء فصيل في الحكم؟ إنها دراما إنسانية قاتلة، ولا يستطيع أهل غزة في هذا الظرف التعبير الحر عن وجهات نظرهم، فهم إما مقتولون من عدوهم الإسرائيلي، أو مقموعون من فصيل يفضل الحكم على حقن دمائهم المهدورة! لو تخلت ((حماس)) عن شهوة الحكم، وطالبت ببرنامج سياسي دولي للقضية، لانتصرت وأفادت، بمطالبتها بالحكم فقط، تخسر القضية من جديد!!