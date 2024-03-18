نمو الناتج الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أول شهرين من العام الحالي بأكثر من المتوقع.

وقال المكتب إن الناتج الصناعي سجل خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين نموا بمعدل 7% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5% بعد نموه بمعدل 8ر6% خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5ر5%، بعد زيادتها بنسبة 4ر7% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 2ر5% فقط.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2ر4% في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 2ر3% فقط.





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