تراجع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 5ر1 كوبيك ليصل إلى 89ر92 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين.
كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 5ر37 كوبيك ليصل إلى 85ر100 روبل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وتراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي بواقع 6ر1 كوبيك ليصل إلى 85ر12 روبل.
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