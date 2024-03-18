80 قارئاً لإحياء ليالي رمضان ضمن «رمضان في دبي»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية "قراء دبي" التي تستضيف كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، حيث استقطبت هذا العام 80 قارئا من داخل الدولة وخارجها لإحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام.

ويأتي ذلك ضمن حملة "رمضان في دبي" 1445هـ ، التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، وإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالا بالشهر الفضيل.

وقال جاسم محمد الخزرجي رئيس فريق قراء دبي، إنه بناء على توجيهات سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة تقام الفعالية في 6 جوامع رئيسية في إمارة دبي وهي جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في زعبيل، وجامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحمه الله" في زعبيل1، وجامع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" في كل من الحضيبة والمحيصنة والخليج التجاري وجامع الشيخة صنعاء بنت مانع آل مكتوم "رحمها الله" في حتا.

وأكد أن فعالية قراء دبي تتطور يوما بعد يوم منذ انطلاقها منذ 16 عاما وأصبح لها صدى واسع النطاق على مستوى الدولة وينتظرها جمهور المصلين كل عام إذ يستمتعون بتلاوة القرآن الكريم من مشاهير القراء وبأعذب الأصوات.

ولفت إلى أن الفعالية تستقطب قراء من خارج وداخل الدولة ومن طلاب مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ومن أبرز القراء من خارج الدولة هم القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي والقارئ الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويد والقارئ الشيخ محمد مبارك الفاو والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم.





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