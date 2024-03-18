ما زال غائبًا عن الوعي.. ثنائي الأهلي يزور أحمد رفعت في المستشفى

حرص اللاعبان محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري الحالي، وصالح جمعة لاعب الأحمر السابق والكرخ العراقي الحالي، على زيارة زميلهما السابق أحمد رفعت لاعب فيوتشر، في المستشفى التي يرقد بها في محافظة الإسكندرية بمصر.

وكان رفعت تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ، الإثنين الماضي، حيث سقط مغشيًا عليه خلال مواجهة فيوتشر ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري، نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

ونقل رفعت لأحد مستشفيات الإسكندرية؛ حيث توقفت عضلة القلب لمدة ساعة قبل إنعاشه، وتم وضعه بعدها على الأجهزة بهدف إعادة تنشيط الدورة الدموية مرة أخرى.

وحرص كهربا وصالح جمعة اللذين تزاملا مع رفعت فترة ليست بالقصيرة في نادي إنبي، على التواجد مع أسرة اللاعب، للاطمئنان عليه ودعمه في محنته الصحية التي يمر بها حاليا.

ولا يزال رفعت غائبًا عن الوعي منذ سقوطه في الملعب، ويخضع للعلاج تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقال مراسل برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد رفعت يتواجد على جهاز الغسيل الكلوي بشكل مستمر، لكن استجابته بطيئة جدًا، الشيء الوحيد الذي يدعو حاليًا للتفاؤل، هو انتظام الدورة الدموية بشكل كبير عكس الأيام الماضية".

وتابع: "درجة الوعي الخاصة باللاعب بسيطة جدًا، وجميع الأشعة والتحاليل التي قام بها مؤخرًا كانت خالية من أي منشطات أو منبهات".

وأكمل: "الأطباء قرروا وضع أحمد رفعت لأطول فترة ممكنة على جهاز الغسيل الكلوي؛ بسبب عدم استجابته في أول 24 ساعة".

وأتم: "الساعات الأخيرة شهدت محاولة الأطباء رفع جهاز التنفس الصناعي لمساعدة الأعضاء في استعادة وظائفها، ولكن حالته تراجعت، ما أدى إلى عودة الوضع كما كان عليه".

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