الذهب يهبط دون 2150 دولاراً في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 8 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.93 دولارات ليصل إلى 2147.98 دولاراً للأونصة.
وتراجعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.47% أو ما يعادل 10.1 دولارات لتصل إلى 2151.4 دولارا للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.55% إلى 25.24 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 1.48% إلى 1078.03 دولارا، وهبط البلاتين بنحو 0.91% إلى 933.6 دولارا.
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