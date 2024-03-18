الذهب يهبط دون 2150 دولاراً في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.93 دولارات ليصل إلى 2147.98 دولاراً للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.47% أو ما يعادل 10.1 دولارات لتصل إلى 2151.4 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.55% إلى 25.24 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 1.48% إلى 1078.03 دولارا، وهبط البلاتين بنحو 0.91% إلى 933.6 دولارا.





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