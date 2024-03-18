Monday, 18 March 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يهبط دون 2150 دولاراً في المعاملات الفورية

3/18/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.93 دولارات ليصل إلى 2147.98 دولاراً للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.47% أو ما يعادل 10.1 دولارات لتصل إلى 2151.4 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.55% إلى 25.24 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 1.48% إلى 1078.03 دولارا، وهبط البلاتين بنحو 0.91% إلى 933.6 دولارا.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18032024000110011019ID1107988681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث