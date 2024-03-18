الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في أكبر مستشفيات غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين أنّه يُنفّذ عمليّة تستهدف مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة والذي يوجد فيه "عشرات الآلاف" من النازحين وفقا لحركة حماس، في وقت قال شهود في المكان لوكالة فرانس برس إنّهم سمعوا دويّ قصف.

وأشار الجيش في بيانه صباح الاثنين إلى أنّ جنودا إسرائيليين "يُنفّذون حاليا عمليّة دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء"، مضيفا أنّ "العمليّة تستند إلى معلومات تُشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيّي حماس".

على الأرض، تحدّث شهود عيان لفرانس برس عن حدوث "عمليّات جوّية" على حيّ الرمال حيث يقع المستشفى، وهو الأكبر في قطاع غزّة وقد تكون سقطت في داخله "شظايا".

وقال سكّان في هذا الحيّ إنّ "أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة إسرائيليّة" دخلت الرمال. كما تحدّث البعض عن "معارك" دارت في محيط المستشفى.

وذكر شهود عيان في مدينة غزّة لفرانس برس أنّهم رأوا دبّابات تحاصر موقع المستشفى.

وأدان المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزّة العمليّة، قائلًا إنّ "اقتحام مجمّع الشفاء الطبّي بالدبّابات والطائرات المسيّرة والأسلحة، وإطلاق النار في داخله، هو جريمة حرب".

ويُخاطب الجيش الإسرائيلي السكّان عبر مكبّرات صوت، طالبا منهم ملازمة منازلهم، وقال شهود عيان لفرانس برس إن "مُسيّرات تستهدف الناس في الشوارع قرب المستشفى".

وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس إنّ مستشفى الشفاء يتعرّض "للقصف"، مشيرا إلى أنّ "عشرات آلاف النازحين" موجودون في المبنى.

وأوضح بيان الجيش أنّ القوّات الإسرائيليّة تلقّت "تعليمات بشأن أهمّية العمل بحذر، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتّخاذها لتجنّب إصابة المرضى والمدنيّين والكادر الطبّي".

وأضاف أنّ "أشخاصا يتحدّثون العربيّة أحضِروا إلى الموقع لتسهيل التواصل مع المرضى"، مشيرا إلى أنّ "المرضى والطاقم الطبّي غير ملزمين بالإخلاء".

وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل هذا المستشفى في 15 نوفمبر المنصرم، وبات المرفق يعمل حاليا بالحدّ الأدنى وبأقلّ عدد من الموظّفين.

وبعد تلك العمليّة الكبرى، قال الجيش الإسرائيلي إنّه عثر على "ذخيرة وأسلحة ومعدّات عسكريّة" لحماس في مستشفى الشفاء، وهو ما نفته الحركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنّه اكتشف نفقا بطول 55 مترا قال إنّه يُستخدم "لأغراض الإرهاب" تحت مستشفى الشفاء في غزّة، داعيا الصحافيّين إلى تفقّده.





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