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كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية أثناء زيارة بلينكن لسول

3/18/2024 2:13:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر اليوم الاثنين لأول مرة منذ شهرين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر يستضيفه الرئيس يون سوك يول حول تعزيز الديمقراطية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن عددا من الصواريخ قصيرة المدى حلق لمسافة 300 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه بين الساعة 7:44 و8:22 صباحا (22.44 و23.22 بتوقيت غرينتش) من بيونغ يانغ. وأضافت أن الصواريخ سقطت قبالة الساحل الشرقي.

ونددت كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ووصفته بأنه "استفزاز واضح"، وقالت إنها تتبادل المعلومات بشأن الأمر مع الولايات المتحدة واليابان.


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