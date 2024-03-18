الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 17 من 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا سبعة صواريخ على أوكرانيا.

ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي لم تدمر.





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