الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 17 من 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.
وكتبت القوات الجوية على تطبيق تليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا سبعة صواريخ على أوكرانيا.
ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي لم تدمر.
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