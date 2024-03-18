صحة غزة: حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بمجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي.



وقالت "ليست هناك قدرة على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ ".



وأشارت إلى نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.



وتابعت "نازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8 بمجمع الشفاء."

