صحة غزة: حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بمجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي.
وقالت "ليست هناك قدرة على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ ".
وأشارت إلى نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.
وتابعت "نازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8 بمجمع الشفاء."
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