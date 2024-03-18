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جيش الاحتلال: نشن عملية عسكرية مشتركة مع الشاباك بمجمع الشفاء

3/18/2024 2:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تواصل عملية عسكرية مركزة في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة، في حين أفادت مصادر باقتحام قوات الاحتلال أحد المباني المجاورة للمستشفى.


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