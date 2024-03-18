جيش الاحتلال: نشن عملية عسكرية مشتركة مع الشاباك بمجمع الشفاء
التاريخ
3/18/2024 2:06:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تواصل عملية عسكرية مركزة في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة، في حين أفادت مصادر باقتحام قوات الاحتلال أحد المباني المجاورة للمستشفى.
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