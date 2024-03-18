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فيديو- اندلاع حريق داخل أحد فنادق مصر

3/18/2024 2:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية فجر اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل فندق الجوهرة بشارع الهرم.
وأوضحت شبكة "مصراوي" أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فندق بالكوم الأحمر.
ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب، حيث تبين بالفحص نشوب حريق داخل غرفة ساونا بالدور الأول بالفندق وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون إصابات.
وأكد موقع "القاهرة 24" أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات.

روسيا اليوم

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