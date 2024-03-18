رئيس طاجيكستان يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون اليوم الاثنين برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية التهنئة: "نتائج التصويت كانت تأكيدا رائعا جديدا لهيبتكم السياسية العالية، ودعم الشعب الروسي الواسع لنهجكم نحو ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا، وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية".

كما هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الفنزويلية: "يهنئ رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو باسم الشعب الفنزويلي الرئيس فلاديمير بوتين وحركته السياسية على فوزه في الانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا لروسيا للفترة بين 2024 و2030".

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون بعث تهانيه إلى الرئيس بوتين بمناسبة إعادة انتخابه.

وفي وقت سابق تلقى الرئيس بوتين التهاني بفوزه من زعيم بوليفيا لويس آرسي، ورئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، والقيادة الكوبية.

روسيا اليوم