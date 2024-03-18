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حماس: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في عدوانه على مجمع الشفاء

3/18/2024 1:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به.


وأضافت في بيان لها أن جرائم الاحتلال لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار.


ونوهت أن جرائم الاحتلال تعبر عن التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق إنجاز عسكري.


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