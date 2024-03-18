حماس: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في عدوانه على مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به.
وأضافت في بيان لها أن جرائم الاحتلال لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار.
ونوهت أن جرائم الاحتلال تعبر عن التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق إنجاز عسكري.
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