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روان دويك.. أول مصابة بمتلازمة داون تحفظ القرآن الكريم في الأردن

3/18/2024 1:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رغم إصابة الشابة الأردنية روان دويك (28 عاما) بمتلازمة داون، فإن ذلك لم يمثل عائقا أمام تحقيقها حلم طفولتها، ولم ينتقص من عزيمتها أو من تطلعات والدتها بحفظ القرآن الكريم، فتمكنت -خلال 7 سنوات- من حفظه كاملا، لتصبح بذلك أولى الحافظات من المصابين بمتلازمة داون في الاردن.


تقول أمها للجزيرة نت إنها أدركت أن روان تتمتع بالذكاء الحاد منذ صغرها، فبدأت تعليمها قصار السور من القرآن، حين اصطحبتها إلى مراكز تحفيظ القرآن، فكانت تحفظ ما تسمعه من تلاوة بسرعة شديدة. وعندما بلغت الفتاة السادسة من عمرها، ألحقتها الأم بالمدرسة، فوجدت منها التفوق والتميز.


تعرّف متلازمة داون بأنها اضطراب جيني يختلف في شدته من طفل لآخر يسبب إعاقة ذهنية وتأخر في النمو وصعوبات في التعلم. ومع ذلك، فإن روان استطاعت التغلب على إصابتها من خلال الالتحاق بالصفوف الأولى من المدارس غير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفوقت على زميلاتها وزملائها لتحصد المرتبة الأولى في صفها. إلا أن حبها للقرآن الكريم، دفعها لترك المدرسة والتوجه نحو تعلم كتاب الله.


وعن طريقة حفظها، تقول روان للجزيرة نت إنها واظبت على قراءة القرآن في 5 مواعيد مختلفة في اليوم الواحد، وكتابة ما تحفظه، ثم خضعت للعديد من الاختبارات الناجحة بعد أن تحفظ جزءا أو جزأين من القرآن الكريم، إلى أن تحقق لها ما تطمح إليه.


وبعد إصرار دام 7 سنوات، نجحت الشابة الأردنية في حفظ القرآن كاملا وإتقان تلاوته والالتزام بمخارج حروفه.


حلمت روان -بحسب والدتها- بأن تلبس فستان العروس يوما ما، وعندما أتمت حفظ سورة البقرة لأول مرة، قررت الأم أن تحقق لها حلم ابنتها فألبستها فستان العروس يوم التكريم.


تسعى روان في الوقت الراهن، لتثبيت حفظ القرآن بالسند، وبدأت بالفعل بتقديم الامتحانات الشفوية للتسميع جزءا بجزء، وصولا إلى طموحها المستقبلي بأن تقوم بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم للصغار والكبار.


وتقديرا لتميزها، كرم الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، روان دويك التي أكدت أن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون بإمكانهم التعلم والتعليم حال الاهتمام بهم من قبل ذويهم، وتجاوز الحالة الذهنية والعقلية التي تسببها المتلازمة.


كما حصدت روان عددا من الجوائز من الجامعات والمعاهد الأردنية والعربية، وحصلت على الدعم من المقربين منها، ليسهم ذلك كله في استمرار رحلتها مع القرآن الكريم، فكان منزلها محاطا بعشرات الدروع والأوسمة التي تؤكد على تميزها وتفوقها.


وتعرف متلازمة داون بأنها اضطراب وراثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون، وهي تتفاوت في حدتها بين المصابين بها.


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