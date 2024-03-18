قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل
التاريخ
3/18/2024 1:11:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، فلسطينيين من بلدة السموع جنوب الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بلال عمر البدارين، ومصطفى العنيد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة السموع.
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