لمحبي الحلويات الرمضانية .. عليك اتباع هذا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتميز الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة، بمذاقها اللذيذ، الذي يدفع البعض إلى تناولها بكميات كبيرة دون الشعور بذلك، مما يعرضهم لعدد من الأضرار.



وهناك نصائح يجب اتباعها عند الإفراط في الحلويات الرمضانية لتجنب أضرارها، يستعرضها التقرير التالي، وفقًا لموقعي "Very wellhealth" و"EatingWell".

نصائح عند الإفراط في حلويات رمضان



1- ترطيب الجسم

يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء عند الإفراط في حلويات رمضان، لتحفيز الكلى على تنقية الجسم من السكر الزائد عن حاجته عبر البول.

وبجانب شرب الماء، لا بد من تناول الخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.



2- المشي

من الضروري ممارسة رياضة المشي في حالة الإفراط في تناول حلويات رمضان، لأنها تساعد على التحكم في سكر الدم، فضلًا عن دورها الفعال في حرق عدد من السعرات الحرارية.

3- تجنب السكر

عادةً ما يشعر الإنسان رغبة عارمة في الحصول على المزيد من الحلويات بعد فترة قصيرة من تناولها، ويرجع السبب إلى انخفاض طاقة الجسم، التي يمكن زيادتها دون الحاجة إلى السكر، عن طريق استهلاك وجبة خفيفة غنية بالبروتين أو الألياف الغذائية، مثل التفاح أو زبدة الفول السوداني.



4- ممارسة اليوجا

في دراسة أجريت عام 2014، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين اليوجا بعد تناول قطعتين من الكعك شهدت مستويات الجلوكوز لديهم انخفاضًا ملحوظًا.

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