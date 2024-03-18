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فجرا : حملة اعتقالات بمخيم الدهيشة طالت ١٠ مواطنين افرج لاحقا عن عدد منهم

3/18/2024 1:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينين جنوب غرب مدينة بيت لحم طالت عشر مواطنين بينهم اسيرة محررة.

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة اقتحمت المخيم من عدة محاور وانتشر في عدد من الاحياء وداهمت العديد من المنازل وقامت بتخريب محتوياتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا في اطار حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي.

وبحسب المصادر المحلية فقد اعتقل جيش الاحتلال كل من الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية الى جانب اعتقال مأمون المصري و عماد شاهين و بشار فؤاد سالم و وسام هشام عرفة و مالك أبو عكر و مؤمن و محمد حمامدة و سامر الأفندي و سائد ابو هدروس.

وعلم بعد ذلك بقيام الاحتلال بالافراج عن كل من عماد شاهين ومؤمن ومحمد حمام وسامر الافندي و وسام عرفة.



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