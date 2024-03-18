فجرا : حملة اعتقالات بمخيم الدهيشة طالت ١٠ مواطنين افرج لاحقا عن عدد منهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينين جنوب غرب مدينة بيت لحم طالت عشر مواطنين بينهم اسيرة محررة.
وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة اقتحمت المخيم من عدة محاور وانتشر في عدد من الاحياء وداهمت العديد من المنازل وقامت بتخريب محتوياتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا في اطار حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي.
وبحسب المصادر المحلية فقد اعتقل جيش الاحتلال كل من الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية الى جانب اعتقال مأمون المصري و عماد شاهين و بشار فؤاد سالم و وسام هشام عرفة و مالك أبو عكر و مؤمن و محمد حمامدة و سامر الأفندي و سائد ابو هدروس.
وعلم بعد ذلك بقيام الاحتلال بالافراج عن كل من عماد شاهين ومؤمن ومحمد حمام وسامر الافندي و وسام عرفة.
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