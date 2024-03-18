جرى تشيعه :الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل رامي الحلحولي من مخيم شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الطفل
رامي حمدان الحلحولي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وجرى تشييع جثمان الشهيد الطفل رامي حلحولي (13 عاما) فجرا، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.
وكان الطفل الحلحولي قد استشهد يوم الثلاثاء الماضي
متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، بعد إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوبه بشكل مباشر.
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