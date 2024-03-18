جرى تشيعه :الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل رامي الحلحولي من مخيم شعفاط

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الطفلرامي حمدان الحلحولي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وجرى تشييع جثمان الشهيد الطفل رامي حلحولي (13 عاما) فجرا، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وكان الطفل الحلحولي قد استشهد يوم الثلاثاء الماضي

متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، بعد إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوبه بشكل مباشر.