الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار غزيرة وهبات رياح قوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة احيانا، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

