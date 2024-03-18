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الإعلام الحكومي بغزة: اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء جريمة حرب

3/18/2024 12:06:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.


وأضاف المكتب في بيان أن هذه الجريمة تهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي.


وطالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات.


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