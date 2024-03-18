الإعلام الحكومي بغزة: اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.
وأضاف المكتب في بيان أن هذه الجريمة تهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي.
وطالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات.
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